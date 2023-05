Prefeitura realiza desfile em comemoração aos 76 anos de Maringá

O aniversário de 76 anos de Maringá será celebrado com o tradicional desfile na segunda-feira, 8, a partir das 9h, na Avenida Tiradentes em frente à Catedral. Neste ano, o evento terá dois temas: ′Maringá toda nossa′ e os 50 anos de irmandade entre o município e Kakogawa (confira abaixo a programação completa do desfile).

“Será um desfile histórico. Iremos celebrar, junto à comunidade, os 76 anos da melhor cidade do Brasil para se viver, além dos 50 anos de irmandade com nossa querida e amada cidade-irmã japonesa, Kakogawa. Este momento ficará na memória de cada maringaense. Quem vier prestigiar, vai se encantar com a festa que preparamos”, destaca o prefeito Ulisses Maia.

O secretário de Cultura, Victor Simião, comentou sobre uma das novidades do desfile deste ano. “Durante a apresentação, mais de mil vozes de crianças – sendo 500 delas da rede municipal de educação -, junto à cantora Viviane Foss e o grupo Wakadaiko com tambores, irão cantar a música ′Maringá toda nossa′, composta por Ronaldo Gravino. Será um lindo espetáculo”.

Irmandade com Kakogawa – Celebrando os 50 anos de irmandade entre Maringá e a cidade de Kakogawa, no Japão, o desfile contará com a presença da comitiva de Kakogawa, composta pelo prefeito da cidade japonesa, Yaushiro Okada, e outras sete autoridades locais.

O desfile será dividido em cinco momentos: cerimonial; desfile de militares e paramilitares; apresentação de taiko; desfile de entidades públicas e privadas; e apresentação da ala motorizada.

Confira a programação do desfile:

1. Cerimonial

– Composição de quadro de autoridades

– Execução do Hino Nacional Brasileiro, Hino do Japão e Hino de Maringá

– Hasteamento das Bandeiras

2. Militares e paramilitares

– Tiro de Guerra 05-009

– 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros

– Samu 192 Regional Norte

– Polícia Rodoviária Federal

– 4º Batalhão de Polícia Militar

– 4º Colégio da Polícia Militar

– 3ª Companhia e Polícia Ambiental Força Verde

– Departamento de Polícia Penal

– Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob)

– Guarda Civil de Maringá (GCM)

– Projeto Soldado Mirim (de Floresta)

– Colégio Estadual Cívico-Militar Vinicius de Moraes

– Colégio Vila Militar Feitep

– Grupo Escoteiros Novo Horizonte

– Grupo Escoteiros Verde Canção

– Grupo Escoteiros Estrela do Norte

3. Taiko

– Apresentação do grupo Wakadaiko da Associação Cultural e Esportiva de Maringá (Acema)

4. Instituições públicas e privadas

– Cirqueridum – Escola de Circo e Artes

– Secretaria de Educação (Seduc)

– Colégio Adventista de Maringá

– Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)

– Unati – Universidade Estadual de Maringá (UEM)

– Instituto Maurício Gehlen, de Apucarana

– Secretaria de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, de Sarandi

– Associação Cultural Banda de Música Branca da Mota Fernandes (ACBMF)

– Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal (Sebea)

– Secretaria da Mulher (Semulher)

– Secretaria de Esporte e Lazer (Sesp)

– Associação Kadeirantes Integrados com o Gerenciamento dos Sports (Kings)

– Lar Escola de Maringá

– Associação de Kung Fu Long Chuan

– Associação Maringaense de Karatê Shotokan

– Feiras Livres de Maringá

– Coletivo Baque Mulher Maringá

– Bumba-Meu-Boi – Anjos da Guarda

– Projeto Cultivar – Cocamar Maringá

– GDE Teuto Brasileiro de Maringá

– Grupo Folclórico os Lusíadas, do Centro Português de Maringá

– Associação dos Rotarianos de Maringá Emílio Germany

– Capítulo Maringá nº 89 e Capítulo Maktub no 890 da Ordem Demolay

– Associação dos Corredores de Rua de Maringá (Acorremar)

– Associação Cultura e Esportiva de Maringá (Acema)

5. Ala motorizada

– Associação de Carros Antigos com 30 carros de décadas diferentes

– Pedais da Liberdade

– Maringá Auto Clube

– Associação Clube Amigos do Fusca de Maringá

– Jeep Clube Maringá

– Rhino Off Road Brasil

– Associação dos Trilheiros de Maringá (ATM)