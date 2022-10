Prefeitura realiza melhorias em diversas regiões da cidade com recape e recuperação de pavimento

A gestão municipal investe em melhorias e realiza diariamente, em várias regiões da cidade, a manutenção das ruas e avenidas com serviços de recuperação de pavimento e recape asfáltico. Apenas neste ano, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) realizou mais de 150 mil m² de recape. Desse total, 115 mil m² foram realizados nos bairros e 32 mil m² na região central. No início deste mês, as equipes seguem com serviço no Conjunto Paulino, onde 12 ruas recebem asfalto novo, e finalizam trecho da Avenida Brasil. A partir de segunda-feira, 10, a empresa contratada inicia recape na Avenida Centenário e segue a programação (veja abaixo).

Além do Conjunto Paulino, as equipes próprias da Seinfra vão realizar recapeamento em 10 bairros, incluindo Jardim Tropical, Jardim Canadá, Conjunto Hortência II, entre outros. No total, 56 ruas e avenidas ganharão asfalto novo. Com a empresa contratada pelo município, que finaliza o recape na Avenida Brasil, outras 14 ruas e avenidas, que conectam regiões importantes da cidade, serão recapeadas ainda neste ano, além do Conjunto Cidade Alta.

A secretária de Infraestrutura, Maria Lígia Guedes, destaca que a manutenção dos bairros é um compromisso da gestão municipal. “Nossas equipes trabalham diariamente em melhorias em avenidas e ruas da cidade para melhorar o acesso a vias importantes da cidade e garantir mais segurança aos motoristas e qualidade de vida”, afirmou.

A Prefeitura de Maringá realizou no mês passado recomposição de pavimento, com massa quente e rolo compressor, no Parque Cerealistas, Parque Industrial e distrito de Floriano. O mesmo serviço será realizado na Avenida Melvin Jones neste mês. O município atua de forma emergencial com operações tapa-brucaco na primeira quinzena de outubro na Avenida Melvin Jones e em 22 pontos na Zona Sul, incluindo o Contorno Sul, e 30 locais na Zona Norte. O cronograma pode sofrer alterações devido às condições climáticas.

Confira os locais que receberão recape nos próximos meses:

Equipe própria da Seinfra:

Conjunto Paulino Carlos Filho – em execução (Rua Rio Xingu; Rua Rio Madeira, Rua

Rio Taperoá; Rua Rio Tapajós; Rua Rio Negro; Rua Rio Tocantins; Rua Rio Capibaribe;

Rua Rio Amazonas; Rua Rio Aquidauana; Rua Rio São Francisco; Rua Rio Japuratuba;

Rua Rio Itapemirim)

Conjunto São Francisco; (Rua Rio Brilhante e Rua Rio Preto)

Rua Rio Samambaia; (Marginal do Contorno até a Av. Tuiuti)

Bosque das Grevíleas estacionamento; (espaço da feira livre)

Rua Orlândia – Parque das Laranjeiras;

Jardim Tropical; (Rua Santa Guilhermina, Rua das Mangueiras, Rua das Laranjeiras, Rua Cocais, Rua Pequi, Rua Jabuticaba, Rua Pitanga, Antônio Frederico Ozanã)

Jardim Planville; (Rua Caju, Rua Pioneiro Alcides Bernardes, Rua Jabuticaba, Rua Pequi,

Rua Cocais, Rua Pitanga)

Jardim Brasília; (Rua Toshinori Tsukada, Rua Joaquim Agostinho, Rua Alzimeire Pires

Milani, Av. João Pereira)

Jardim Canadá; (Rua Toronto, Rua Otawa, Rua Quebec, Rua Kingston, Rua Montreal,

Rua Lázaro Benedito Carnielli)

Parque Hortência I e II; (Rua Gralha Azul, Rua Pintarroxo, Rua Bem-te-vi, Rua Pintagol,

Rua Pioneiro Braz José Jorge, Rua Pioneiro Geraldo José Jorge, Rua Pioneiro Antonio

Carnelossi, Rua Pioneira Helena Felipe Abrão, Rua Jorge Benedito Seraval)

Jardim Licce; (Rua Nestor Narciso de Souza, Rua Mieko Imai da Silva, Rua Icléa Linhares Tupan, Rua Ivaldo Borges Horta, Rua Pioneiro Antônio Pietro Bon, Rua Hermínio Zenaro Manin)

Empresa contratada:

Avenida Brasil entre a Praça da Sousa Naves até a Praça da Rocha Pombo;

Avenida Laguna entre a Praça da Sousa Naves até a Rua Neo Alves;

Avenida Tuiuti entre a Praça Sousa Naves até a Avenida Horácio Raccanello;

Avenida Centenário entre Avenida Tuiuti incluindo a Rotatória ANPR até a entrada do Viaduto Walter Kraiser;

Avenida Monteiro Lobato entre a Avenida Centenário até a Avenida Brasil;

Avenida Gastão Vidigal entre a rotatória da ANPR até a Avenida Brasil;

Rua Mitsuzo Taguchi entre a Avenida Walter Kraiser até Rua Estados Unidos;

Av. Henrique Bulla entre a Avenida Walter Kraiser até Av. Guaiapó;

Av. Brasil, entre a Rua Piratininga e Av. Duque de Caxias;

Avenida Humaitá entre a Praça Expedicionários até Avenida Euclides da Cunha;

Rua João Paulo I entre a Rua Azaleia até a Rua Gerânios;

Rua Domingos Salgueiros entre a Avenida Carlos Borges até a Avenida Joaquim Duarte

Moleirinho;

Avenida Joaquim Duarte Moleirinho entre a Rua Universo até a Rua Gertrudes Heck

Fritzen;

Conjunto Cidade Alta;

Rua Carlos Maurício Duarte;

Rua Décio Burali.