Prefeitura recebe doação de equipamentos para o Centro Cirúrgico do Hospital Municipal na segunda, 27

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, recebe nesta segunda-feira, 27, a doação de um aparelho de anestesia e de perneiras ginecológicas para o Centro Cirúrgico do Hospital Municipal de Maringá (HMM). Os equipamentos, doados pela UniCesumar, somam R$ 330 mil. A entrega ocorrerá às 10h, no HMM.

“Com a chegada do aparelho de anestesia e das perneiras ginecológicas, o Centro Cirúrgico do Hospital Municipal de Maringá oferecerá um atendimento ainda melhor aos pacientes que precisam de intervenções cirúrgicas. Somos gratos pela parceria. Saúde pública é prioridade para a gestão municipal”, destaca o secretário de Saúde, Clóvis Melo.

Certificação – Além dos equipamentos que serão entregues ao Centro Cirúrgico, a equipe multiprofissional da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HMM receberá nesta segunda, 27, um certificado de reconhecimento e valorização pelos serviços prestados. “Este certificado mostra que nossos servidores são comprometidos e têm prestado uma ótima assistência aos pacientes”, reforça o secretário de Saúde, Clóvis Melo.

O certificado se refere ao cumprimento da meta 6 do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que prevê a redução do risco de danos ao paciente. Com objetivo de alcançar essas metas, diversos investimentos foram realizados no HMM, como aquisição de colchões com sistema de alívio de pressão e implementação do uso de protetores de pele e hidratantes. Além disso, para garantir o bem-estar dos pacientes, a equipe multiprofissional da UTI é treinada para realizar ações como: mudar os pacientes de posição frequentemente, mobilizá-los para fora do leito, levá-los para banho de sol, realizar higiene, entre outras ações. As medidas garantem que pacientes que permanecem por um longo período na UTI não sofram lesões.

Inf. e foto: Gabriela Cadamuro PMM