Prefeitura ultrapassa marca de 37 mil castrações gratuitas e amplia fiscalização contra maus-tratos de animais

Referência nacional em políticas públicas voltadas à causa animal, a gestão municipal avançou em 2023 com ações para combate aos maus-tratos, incentivo da adoção responsável e contratação de novos serviços para garantir o rápido atendimento clínico ou cirúrgico dos pets. O município ultrapassou a marca de 37 mil castrações gratuitas desde 2017 e, apenas no ano passado, contratou 6.875 procedimentos. A cidade amiga dos animais também ganhou mais um espaço voltado para o lazer e convivência dos pets com a inauguração do segundo ParCão, localizado na Praça Pioneiro Jacinto Ferreira Branco.

Em 2023, o número de clínicas contratadas pelo município para a realização de castrações foi ampliado de sete para nove. “A castração é uma importante política de saúde pública e bem-estar dos animais, além de evitar diversas doenças. Os investimentos realizados pelo município tornaram nosso programa de castrações referência, tanto pela qualidade como pela quantidade de procedimentos realizados de forma gratuita”, destacou o prefeito Ulisses Maia.

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, também investiu em outras iniciativas para ampliação das políticas públicas voltadas aos pets. No ano passado, o município implantou o ′Vet na Rua′, com oferta de atendimento veterinário gratuito para animais de pessoas em situação de rua, e o ′Táxi Dog′, para agilizar o transporte de animais e garantir o rápido atendimento clínico ou cirúrgico. Apenas com o ′Táxi Dog′ foram realizados mais de 706 atendimentos.

Durante todo o ano, também foram realizados cerca de 1,8 mil atendimentos veterinários gratuitos para pets não tutelados e animais resgatados vítimas de maus-tratos. Em agosto de 2023, o município iniciou o atendimento domiciliar para animais em lares temporários. De agosto a dezembro, foram 47 atendimentos veterinários em domicílio.

Com diversas campanhas para incentivar a adoção responsável, mais de 200 animais foram adotados e ganharam novos lares. Os pets foram adotados por meio das feirinhas presenciais organizadas pelo município ou de forma online pelo aplicativo Petis.

Em 2023, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, intensificou as fiscalizações para combate aos maus-tratos de animais. Durante o ano, foram aplicadas 96 multas, o que representa aumento de 65% em relação a 2022, quando foram 58 multas. O município sancionou a lei que aumentou de R$ 2 mil para R$ 4 mil a multa por animal em situação de maus-tratos. A multa pode chegar a R$ 20 mil em casos de morte do animal.