Professora morre ao capotar carro na rodovia de Floresta

Uma mulher morreu na manhã desta quinta-feira, 21, após capotar por diversas vezes na PR-546, entre as cidades de Floresta e Itambé. Alessandra Aparecida Gonçalves, 43 anos, ocupava um VW Gol quando sofreu o acidente.

A professora que residia em Maringá deslocava-se até a cidade de Itambé para dar aula em uma escola. Alessandra realizou uma ultrapassagem na rodovia, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo por aproximadamente 50 metros.

A vítima foi ejetada do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros de Maringá e o Grupamento Aéreo do Samu deslocaram ao local. Foram várias tentativas de reanimação na paciente que infelizmente não resistiu.

Alessandra havia se mudado para Maringá recentemente e deixa duas filhas. O corpo foi recolhido pelos agentes da Polícia Científica de Maringá. A Polícia Rodoviária Estadual registrou um boletim de acidente de trânsito. (inf André Almenara)