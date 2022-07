Professores de Paiçandu protestam

Professores da rede municipal de ensino de Paiçandu, microrregião de Maringá, realizaram nesta manhã manifestação na praça da Igreja Matriz Santo Cura Dar’s. A paralisação foi convocada pelo sindicato dos servidores públicos (Sismup), que reivindica o piso do magistério;

De acordo com o relato de um professor, o prefeito Ismael Batista teria ameaçado os professores que participam da paralisação e colocaria os trabalhadores da saúde no lugar para dar aula. (inf Angelo Rigon)