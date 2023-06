Professores denunciam coação, ameaças, chacotas e ironias, diz sindicato

O Sindicato dos Professores do Ensino Superior de Curitiba e Região Metropolitana recebeu denúncias a respeito do Centro Universitário Autônomo do Brasil (Unibrasil), que citam especialmente a reitora Maria Albertina Ferreira do Nascimento, que tem graduação e trabalhou em entidades educacionais de Maringá.

Além dela, as denúncias atingem sua filha, a diretora acadêmica, professora Daniela Ferreira Correa. “As duas estariam impondo a coordenadores e professores uma rotina de coação, ameaças, chacotas e ironias, permeadas por dose pouco republicana de fanatismo religioso. Tais fatos, estariam ocorrendo presencialmente e também por intermédio de grupos de WhatsApp”, diz texto publicado no site do Sinpes.

A matéria cita trecho do artigo “Autoritarismo, Governabilidade e Democracia no Brasil Contemporâneo”, publicado em “Teoria e História do Direito – Homenagem aos 50 anos do PPGD/UFSC”.

“A liberdade de expressão não autoriza o dizer sem limites. Os fatos são fatos; não podem ser alternativos. Conhecer não significa apenas escolher a narrativa conveniente. O mundo não se reduz ao universo da tribo. A falta de educação, de civilidade e a transgressão voluntária do código não escrito da experiência de vivência coletiva não significa autenticidade”, diz o trecho. O artigo é de autoria de Clèmerson Merlin Cleve, presidente do Complexo de Ensino Superior do Brasil, entidade mantenedora do Centro Universitário Autônomo do Brasil. (inf Angelo Rigon)