Professores e funcionários das escolas públicas estaduais farão um dia de paralisação

A categoria estará nas ruas de Curitiba para ato público que denunciará as ilegalidades e o desrespeito com a carreira e as escolas públicas.

A partir das 8h30 da manhã de hoje, 30,, trabalhadores da educação estarão na Praça 19 de Dezembro. A greve de um dia foi aprovada em assembleia da categoria.

À memória, marcada anualmente por greves da categoria, somam-se as pautas do presente, como o pagamento da Data-Base; dívida equivalente a quase 40% de recomposição salarial devido às perdas inflacionárias.

A greve também ergue as bandeiras do fim do confisco previdenciário dos(as) aposentados(as), a implementação das promoções e progressões, a realização de concursos públicos e a revogação da falta do dia 21 de junho.

Em respeito à memória dos educadores(as) que partiram no acidente da BR-376, a categoria também homenageará os(as) colegas nas ruas de Curitiba, fazendo do luto, luta. (inf APP Sindicato)