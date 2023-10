PSD Mulher realizou encontro

Um grande número de pessoas compareceu ontem à noite na Acema para prestigiar o encontro do PSD Mulher, que teve a presença das presidentes estadual, Sandra Duda, e da municipal, Akemi Nishimori.

O presidente municipal do PSD, Francisco Favoto, o prefeito Ulisses Maia (PSD) e outros convidados ligado ao MDB estiveram presentes, além do deputado federal Luiz Nishimori (PSD).

Mais de três dezenas de filiações foram feitas durante o evento, que contou com palestra da advogada Francine Nishimori.