Quais os programas mais assistidos de TV em Maringá

São da RPC (Globo) os programas jornalísticos mais assistidos em Maringá, de acordo com pesquisa realizada pela DataMarket Inteligência de Mercado para o Departamento de Pesquisa e Estatística da Associação Comercial e Empresarial de Maringá (Depea). Os noticiosos Meio Dia Paraná e Boa Noite Paraná lideram, com empate técnico (16,5% a 15,3%, dentro da margem de erro de 2,78%), o levantamento DataMaringá de preferência de consumo da população maringaense.

De acordo com a pesquisa de mídia, respondendo à pergunta “Qual frequência você costuma assistir aos programas locais a seguir?”, após os dois programas da Globo aparece na opção diariamente o programa Mairngá Urgente, apresentado por Eduardo Santos na TV Tibagi (Rede Massa/SBT), com 9,6%, seguido do Cidade Alerta (RIC), com 8,8%, Tribuna da Massa (8,4%) e Balanço Geral, da RIC, com 8,1%. Considerando a margem de erro, trata-se de empate técnico.

Aparecem depois os programas Band Cidade (5,4%), Beija-Flor na TV (4,9%), Destaque (4%) e Ver Mais (2,4%).

Os dados foram coletados no segundo semestre do ano passado e consideraram-se 1.237 respostas válidas a 82 perguntas sobre 11 setores, um deles sobre mídia. Dos entrevistados, a maioria (53%) foi de homens, sendo que 39,9% ganham até dois salários mínimos e 24,8% têm ente 45 e 59 anos. A maioria reside na região norte da cidade (Mandacaru, 28,4%, e Morangueira, 28%).

O levantamento mostra que a televisão ocupa o segundo lugar entre as pessoas que buscam “se manter informado”, com 46%, atrás das redes sociais (86,3%) e à frente de streaming de vídeo 34,9%), portais de notícias (31%), streaming de áudio (30,6%) e 28,3% (rádio). Entre as emissoras de televisão, responderam à pergunta “Quais dos canais de TV a seguir você costuma assistir?” (com direito a múltiplas opções), aparecem a RPC/Globo (51,2%), RIC/Record (29,8%), Massa/SBT (29,7%), canais pagos (27%), TV Maringá/Band (23,7%), enquanto 21,3% disseram não assistir e 2,7% citaram outros canais abertos.

A equipe da DataMarket é formada pela matemática e professora Karin Borges Senra e pelo professor de Administração Vitor Koki da Costa Nogami, ambos com experiência na área de marketing. A DataMarket realiza amostras de preferências e consumo, muitas utilizadas pela Acim, e além de oferecer consultoria e treinamento, se define como “uma empresa de inteligência de mercado, especializada em diagnosticar problemas, explorar oportunidades e propor soluções para o seu negócio. Por meio de pesquisas de mercado e projetos de consultoria, auxiliamos empresas de diversos setores a alcançar seus objetivos e melhorar seu desempenho.