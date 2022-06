Quatro pessoas ficam feridas após motorista invadir pista contrária e bater de frente com outro em Mandaguaçu

Um acidente de trânsito deixou quatro pessoas feridas na rodovia BR-376, em Mandaguaçu, na noite deste domingo, 12.

Conforme testemunhas, uma Fiat Strada seguia no sentido Mandaguaçu, quando por motivos desconhecidos perdeu o controle da direção, cruzou o canteiro central, invadiu a pista contrária e atingiu um Chevrolet Corsa.

Com o impacto da colisão, a Fiat Strada capotou e um casal que estava no interior do automóvel foi ejetado do veículo. O condutor sofreu ferimentos graves e a passageira ferimentos moderados.

No Corsa também estava um casal. O motorista ficou preso às ferragens e após o resgate ele foi encaminhado ao hospital com ferimentos graves. A passageira também sofreu ferimentos moderados.



A causa do acidente será apurada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). (inf Plantão Maringá)