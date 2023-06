Referência em políticas de habitação social, Prefeitura conquista premiação nacional com ProZeis

Com o Programa Zonas Especiais de Interesse Social (ProZeis), criado pela gestão municipal em 2018, a Prefeitura de Maringá conquistou o primeiro lugar do Prêmio Cidades Sustentáveis, iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis que reconhece as melhores práticas das cidades na implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A cerimônia de premiação ocorreu na noite de sexta-feira, 16, em São Paulo.

A gestão municipal conquistou o primeiro lugar da premiação na categoria ′Social′ entre cidades de 101 a 500 mil habitantes. Com o ProZeis, a Prefeitura de Maringá garante casa própria para centenas de famílias que recebem até três salários mínimos. A política pública, referência nacional na área de habitação de interesse social, transforma áreas que antes não poderiam receber edifícios em locais de habitação popular. O financiamento dessas habitações apresenta condições especiais, com valor mais baixo que aluguel.

A cerimônia de premiação ocorreu no Museu de Arte de São Paulo (Masp) e reuniu diversas autoridades, incluindo lideranças empresariais e da sociedade civil organizada e representantes do Sistema das Nações Unidas no Brasil. O secretário de Urbanismo e Habitação, Estevão Palmieri, e a diretora-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá (Ipplam), Bruna Barroca, receberam a premiação representando o município. Neste sábado, 17, Maringá apresenta a política de habitação para outros municípios durante a ′Rodada de Prefeitos′.

O prefeito Ulisses Maia destaca que a premiação reforça a importância das políticas públicas da gestão municipal para garantir o direito das pessoas à moradia. “Somos uma das únicas cidades do Brasil a investir recursos próprios em habitação social. Com o ProZeis, proporcionamos acesso à moradia para famílias que no mercado formal não conseguiam devido aos valores. Além disso, garantimos moradias em regiões com infraestrutura completa e próximas aos equipamentos públicos e serviços básicos”, diz.

Desde a criação em 2018, 400 famílias concretizaram o sonho da casa própria por meio do Prozeis pela Diretoria de Habitação da Secretaria de Urbanismo e Habitação. Em maio deste ano, foi entregue o ′Residencial Manacá′, o empreendimento mais recente do programa e que conta com 224 apartamentos. Além disso, outras 1.852 unidades de apartamento estão em andamento.