Rock nacional com o grupo Plantão Musical

O Plantão Musical da Sociedade Médica de Maringá foi convidado pela Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Cultura, para realizar uma apresentação especial durante as comemorações do Mês da Música.

O Espetáculo será neste sábado, 27, às 21 horas, no Teatro Barracão.