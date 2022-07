Santander fora do ar: clientes reclamam de problemas hoje

Nesta segunda-feira (25), usuários começaram a relatar problemas para acessar o aplicativo do banco Santander, além de alguns relatos sobre a Caixa Econômica Federal. As informações são de que ambos permanecem inoperantes durante esta manhã. Clientes da plataforma de hospedagem Locaweb também relataram que estão sem acesso ao webmail.

Segundo as informações do site Downdetector, os clientes da Caixa começaram a perceber o problema a partir das 8h da manhã; já os usuários do aplicativo Santander começaram a relatar que todos os serviços do banco estão fora ar desde às 9h50. Na Locaweb, o problema teria começado por volta das 7h50.

Alguns clientes do Santander afirmaram que suas contas constam como inexistentes, enquanto outros não conseguem nem utilizar os cartões da companhia. Enquanto isso, os consumidores da Caixa afirmam que não estão conseguindo acessar o app.

Polêmica no Twitter

Após os problemas surgirem, diversos usuários começaram a relatar suas experiências no Twitter. Os bancos acabaram se tornando parte do assunto desta manhã (25). (inf Tec Mundo)