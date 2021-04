Supermercado foi multado por expor produtos sem preço, sem validade e com embalagem violada

Durante fiscalização neste sábado em um grande supermercado de Maringá, Angeloni, o Procon encontrou diversas irregularidades, como produtos expostos à venda com embalagem danificada, produto sem data de validade e vários produtos sem indicação de preços nas gôndolas.

Na oportunidade, o gerente do supermercado foi orientado sobre as irregularidades e ciente de que as mesmas são passíveis de sanção conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

Neste domingo, o Procon lavrou multa no valor de R$241.111,11. O supermercado será notificado nesta segunda-feira. A fiscalização foi realizada em conjunto com ação desenvolvida pelo GGI – Grupo de Gestão Integrada que conta com participação de várias secretarias municipais, Guarda Municipal e apoio das polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros.

Denúncias devem ser feitas nos telefones 153 e 156. Já a Ouvidoria Online registra reclamações 24h todos os dias.