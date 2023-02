Suposta traição termina em acidente grave em Maringá

Um rapaz descobriu através de um rastreador instalado em um aparelho celular que sua namorada estava em um motel com um outro homem. Após o carro sair do motel, o namorado tentou parar o veículo onde estava a mulher.

O condutor do Peugeot fugiu em alta velocidade pela avenida Morangueira sentido centro. O namorado com seu veículo deslocou atrás. Na Rua São João, o automóvel Peugeot colidiu com um poste e um container de lixo de um prédio residencial.

O rapaz que flagrou a namorada ficou descontrolado querendo partir para cima do motorista do Peugeot. Moradores ligaram para o 193 e acionaram o Corpo de Bombeiros.

A mulher precisou de atendimento do Siate. Ela apresentava alguns ferimentos pelo corpo. Já o motorista recusou atendimento. Uma equipe da Polícia Militar foi informada do acidente.

Os policiais receberam informações de que o condutor do Peugeot seria professor da mulher. Uma policial militar precisou acalmar o namorado que apresentava nervosismo. Um boletim de acidente de trânsito foi registrado pela PM. (inf Angelo Rigon)