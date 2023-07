Suspeito de cometer triplo homcidio em São João do Ivaí é preso

O suspeito, Rogério Carlos de Oliveira, acompanhado por um advogado se entregou na delegacia de São João do Ivaí na manhã deste domingo (23). Ele é apontado como o autor do triplo homicídio ocorrido na tarde de sábado (22), no distrito de Luar, em São João do Ivaí.

A delegada Kethilin Iurino realizou levantamentos para dar continuidade às investigações sobre a motivação do crime que resultou na morte de três pessoas. “Ele se entregou nas primeiras horas da manhã, em companhia do advogado, mas exerceu seu direito de permanecer em silêncio, não fornecendo detalhes sobre o fato“.

A delegada ainda afirmou que ouviu algumas testemunhas, que informaram a possível motivação do crime. “Temos conhecimento e já anexamos os depoimentos ao processo. Rogério foi encaminhado a uma cadeia pública mais próxima e permanecerá à disposição da justiça“, completou Iurino.

O CRIME

A cidade de São João do Ivaí, situada a 100 quilômetros de Maringá, registrou na tarde deste sábado (22) um triplo homicídio.

Um suspeito já identificado pelas autoridades policiais matou um ex-vereador e um casal no distrito de Luar, usando uma caminhonete Nissan Frontier.

O criminoso chegou à residência do casal João Lomba e Edvane, sacou uma arma de fogo e atirou contra ambos. João teve morte instantânea, enquanto sua esposa foi socorrida e encaminhada ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Enquanto a mulher era atendida, o autor voltou ao local e executou o ex-vereador Valdecir Farias de Oliveira, que era motorista da ambulância e estava prestando os primeiros socorros à mulher baleada.

O assassino fugiu do local. Diversas pessoas presenciaram o triplo homicídio, o que deixou os moradores do pequeno município, situado no Vale do Ivaí, em choque. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil, que já traçou uma linha de investigação. (inf Lucas Gabriel/foto Canal HP)