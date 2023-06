TCE aprova contas da Câmara de Maringá

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná aprovou, sem ressalvas, a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Maringá, relativa ao exercício financeiro de 2022. Após devida análise, a Coordenadoria de Gestão Municipal destacou que as contas não apresentam restrições, sendo possível o julgamento no sentido da Regularidade.

“É sinal de que temos trabalhado com responsabilidade com o dinheiro da população, o dinheiro suado do contribuinte. O Tribunal de Contas analisa item por item tudo que é gasto aqui na Câmara, e essa aprovação mostra que estamos fazendo tudo de forma correta e transparente”, diz o presidente da Câmara de Maringá, Mário Hossokawa. Ao longo dos 11 anos em que atua como presidente da Casa, Hossokawa nunca teve as contas rejeitadas pelo TCE-PR – as contas sempre foram consideradas regulares em todos os sentidos.

“Isso não é automático, tampouco comum. Muitas prefeituras e câmaras municipais têm suas contas aprovadas com restrições ou até mesmo reprovadas, então é, sim, é um mérito da Câmara de Maringá”, explica a procuradora jurídica da CMM, Ana Maria Brenner.

Esse histórico positivo de aprovação de contas da Câmara Municipal de Maringá é fundamental para o resultado do ranking elaborado pelo Centro de Liderança Pública, em parceria com a B3 Bolsa de Valores e Sebrae, que apontou a Câmara Municipal de Maringá, por três vezes consecutivas, a primeira colocada entre os legislativos do sul do país, e a 5ª colocada entre as cidades com mais de 300 mil habitantes no Brasil. O ranking classifica a qualidade da gestão pública comparando dados entre cidades brasileiras, avaliando o tempo de tramitação de projetos, a economia de recursos e a valorização dos servidores públicos, entre outros indicadores.