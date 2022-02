Técnico de enfermagem da UPA vítima de acidente morre no hospital

Morreu na UTI do Hospital Bom Samaritano de Maringá, o técnico de enfermagem que

sofreu um grave acidente de trânsito, na noite de sexta-feira, 28, na rodovia BR-376.

Wilson Silva Santana, 45 anos, ocupava uma motocicleta, quando bateu em uma placa

de sinalização.

Ele foi socorrido inconsciente. Wilson trabalhava na UPA – Unidade de Pronto Atendimento,

Zona Norte (Alvorada). No dia do ocorrido, ele estava em direção à residência de amigos em

Mandaguaçu. Na última segunda-feira (31), o técnico de enfermagem fez aniversário.

O ACIDENTE

Um técnico de enfermagem, sofreu ferimentos graves, após se envolver em um acidente de

trânsito, na noite desta sexta-feira (28). O acidente aconteceu na rodovia BR-376, na

entrada de Mandaguaçu. Wilson Silva Santana, de 44 anos, pilotava uma motocicleta e

seguia sentido a Nova Esperança.

Uma testemunha relatou, que durante uma ultrapassagem, Wilson perdeu a direção da

moto. Ele chocou-se violentamente contra uma placa de sinalização e na sequência sofreu a

queda. O técnico de enfermagem foi arremessado a vários metros e sofreu traumatismo

craniano, além de outras lesões.

Socorristas do Siate e Samu, estiveram no local para atender a vítima, que precisou ser

intubada. Após ter sido estabilizado, o homem foi encaminhado até uma Unidade

Hospitalar. Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), confeccionaram o boletim de acidente. (inf Corujão Noticias)