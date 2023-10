Tenda desaba com forte chuva e deixa 8 pessoas feridas em Maringá

Oito pessoas ficaram feridas neste sábado, 7, em Maringá, devido ao desabamento de uma tenda durante uma tempestade que atingiu a cidade.

O incidente ocorreu na Travessa Jorge Amado, ao lado do Mercadão Municipal, onde estava acontecendo uma feira criativa promovida pela prefeitura de Maringá.

Várias equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados e encaminharam duas pessoas ao hospital. Seis sofreram ferimentos leves e recusaram atendimento médico.

Várias casas tiveram seus telhados arrancados, e diversas árvores caíram sobre os postes de energia elétrica, deixando uma grande parte de Maringá às escuras, sem energia elétrica e sem água.

Além disso, o município de Sarandi também sofreu danos consideráveis ​​devido à intensidade da tempestade. As autoridades estão mobilizadas para prestar assistência às vítimas e iniciar os trabalhos de recuperação das áreas afetadas.

Em Maringá para, agilizar os atendimentos e restabelecer a normalidade, o prefeito Ulisses Maia instaurou o Gabinete de Crise, coordenado pelo secretário de Segurança, Ivan Quartaroli. Equipes das secretarias de Limpeza Urbana (Selurb), Infraestrutura (Seinfra), Mobilidade Urbana (Semob), Segurança, Assistência Social (SAS), Instituto Ambiental de Maringá (IAM) e Defesa Civil, além da Copel e do Corpo de Bombeiros, estão mobilizadas para atender a comunidade.

Em caso de emergências com risco de morte, a orientação é ligar no 193, do Corpo de Bombeiros. Para retirada de árvores e galhos, os moradores devem registrar a solicitação pelo aplicativo 156 ou pelo site da Prefeitura.

Pessoas que tiveram as casas destelhadas podem retirar lonas na sede da Defesa Civil, na Avenida Cerro Azul, nº 2990, Jardim Universo. O telefone para contato é (44) 99103-8319. Ao encontrar pessoas em situação de rua, a população pode acionar o serviço de abordagem social, que funciona 24h. O telefone é: (44) 99103-5661.