Terno e gravata: looks minimalistas e sóbrios são tendência para moda masculina em 2023

Muito tem se falado sobre a irreverência nos looks masculinos nos últimos anos, mas neste ano de 2023, a sobriedade volta com tudo.



Os alfaiates Alexi Alonso e Alexandre San Martin revelaram algumas dicas para quem quer acertar no look.



“A moda masculina em 2023 está experimentando uma série de tendências. Um dos destaques da moda masculina em 2023 é o retorno do traje formal, com um toque moderno. Os homens estão cada vez mais buscando peças de alta qualidade e com acabamentos sofisticados, como paletós slim fit em cores neutras, como azul-marinho, cinza e preto. Temos sentido isso na prática, já que a procura no ateliê tem aumentado frequentemente”, disse.



O estilo casual também está em alta em 2023, com peças mais despojadas que combinam bem com um estilo de vida urbano. A tendência do streetwear está em ascensão, com camisetas oversized, jaquetas bomber, tênis e calças cargo sendo usadas por homens de todas as idades.



“É sempre importante avaliar seu estilo é combinar a ele as últimas tendências e assim encontrar peças modernas e que combinem com a sua personalidade”, finalizou.

Inf. Créditos – Foto: Divulgação / MF Press Global