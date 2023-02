Tiago Amaral é líder do PSD na Alep

O deputado estadual Tiago Amaral é o novo líder da bancada do PSD na Assembleia Legislativa do Paraná. O londrinense comandará a maior bancada da casa, com 16 representantes.

Tiago Amaral está no terceiro mandato. Reeleito com 112.731 mil votos, foi o quinto deputado estadual mais votado pelos paranaenses.

Integram a bancada do PSD, além do próprio Amaral, o presidente Ademar Traiano, o primeiro secretário Alexandre Curi, o líder do governo, Hussein Bakri, os deputados Adão Litro, Artagão Júnior, Cloara Pinheiro, Cobra Repórter, Evandro Araújo, Gugu Bueno, Luiz Claudio Romanelli, Marcelo Rangel, Marcia Huçulak, Marcio Nunes, Moacyr Fadel e Tercílio Turini.