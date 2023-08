Transporte público ganha mais 35 ônibus

A Prefeitura de Maringá e a concessionária Transporte Coletivo Cidade Canção realizaram hoje a entrega de 35 novos ônibus, todos 0 km, como parte da renovação da frota do transporte público. Até setembro, mais 16 veículos serão entregues à comunidade, o que totaliza 51 novos ônibus e uma renovação de 53% da frota. A cerimônia de entrega dos novos veículos ocorreu no Centro de Convivência Comunitária Renato Celidônio.

Os novos ônibus são equipados com a moderna tecnologia Euro 6, capaz de reduzir a emissão de poluentes em até 77%. Além disso, os veículos contribuem para a diminuição da poluição sonora, pois são mais silenciosos. Os novos ônibus contam com estrutura para oferecer 100% de acessibilidade, com a presença de elevadores, rede wi-fi gratuita e câmeras de segurança. O prefeito Ulisses Maia destacou que, desde 2017, houve renovação de 75% da frota do transporte coletivo, o que totaliza 176 ônibus novos entregues à população.

“Essa nova frota de ônibus é mais um exemplo do nosso empenho em melhorar a vida da população maringaense. Além disso, consolida Maringá como uma cidade tecnológica e digital”, afirma o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur.

A Prefeitura de Maringá solicitou à TCCC a implantação de uma nova bilhetagem eletrônica. A tecnologia segue os avanços digitais da mobilidade urbana, com maior agilidade e comodidade. O sistema prevê que o usuário do transporte público possa pagar pelos créditos por meio de Pix, com liberação imediata pela catraca com o uso de um QR Code.

A cerimônia de entrega dos novos veículos contou com a presença do vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica, Edson Scabora; secretários municipais, vereadores, além de representantes da TCCC e o diretor da empresa, Roberto Jacomelli.