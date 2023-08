Trecho da Avenida Morangueira terá pontos de interdição para obras da Copel

A partir de segunda-feira, 14, a Copel inicia obras para implantação de uma subestação de energia na Avenida Morangueira. O serviço prevê o corte no asfalto e a implantação de infraestrutura elétrica subterrânea, com escavação de valas. Por esse motivo, a Avenida Morangueira, no trecho entre o trevo de acesso ao Contorno Norte e a Avenida Franklin Delano Roosevelt, terá pontos de interdição das 8h30 às 17h, por aproximadamente 60 dias corridos.

As obras iniciam na pista sentido Centro, com interdição total da via das 8h30 às 17h. Posteriormente, o mesmo serviço será feito na outra pista, sentido trevo de acesso ao Contorno Norte. Após às 17h, as duas pistas serão liberadas para o tráfego de veículos, diariamente.

Neste período, a Avenida Morangueira vai operar com contrafluxo durante o dia. Com a interdição da pista sentido Centro, a outra pista será dividida, com cones e outros elementos de sinalização, para garantir o fluxo de veículos em ambos os sentidos.

A Copel realizará a sinalização e orientação dos motoristas no trecho durante a execução das obras e a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) prestará apoio. A orientação é que os motoristas busquem rotas alternativas.