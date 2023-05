Troca de agressão entre advogado e médico em Maringá

Na semana passada circulou um vídeo onde o médico nefrologista Luiz Eduardo Bersani Amado sofre agressão física do advogado criminalista Everton Caldeira. Os dois se processam na justiça. O vídeo foi divulgado em aplicativos de mensagens, junto com um texto que diz que o médico foi vítima de emboscada e agressão, mas não cita que o nefrologista está sendo processado criminalmente, tem uma medida protetiva da sua ex-esposa e atual namorada do advogado, nem informa que Everton Caldeira sofreu ameaça e difamação.

O fato aconteceu na frente do condomínio onde moram os filhos do médico, que diz querer agora saber como o vídeo vazou; segundo ele, somente os dois tinham o vídeo, mas admitiu que outras pessoas também receberam o vídeo, ao final do qual aparece imagem do médico com o rosto machucado. Luiz Amado afirmou que o vídeo mostra a agressão, que estava de chinelos ao buscar os filhos, que não reagiu e processará o agressor e que “não sabe com quem está se metendo”. Disse ainda, em relação à medida protetiva, que hoje ela é facilmente obtida.

O advogado alega que o médico que responde por violência doméstica, processa Luiz Eduardo por ameaça, difamação e injúria (autos 0001836-30.2023.8.16.0018 e 0001835-45.2023.8.16.0018), no 3º Juizado Especial Criminal de Maringá, com atas notariais e vídeos com ameaças. “Como é possível observar, a todo momento Everton tenta acalmar a situação com educação, buscando a pacificação e o não conflito. Mesmo assim, Luiz Eduardo continua com ofensas e profere suas injúrias”, diz trecho da manifestação do Ministério Público em queixa-crime. A agressão, diz o advogado, foi consequência de meses de ameaças e violência sofridas por Everton e sua noiva, inclusive psicológica e outros abusos e que “só quer paz”. Alega que ele, a noiva e a família dela foram vítimas de violência psicológica e outros abusos, que foram ameaçados de morte e que no dia da agressão estava muito nervoso e perdeu o controle por conta do que vinha acontecendo.