Unidades consumidoras sem energia são 3 mil

As equipes da Copel seguem em campo, e desde as 18h de ontem conseguiram reduzir em mais 40% o número de unidades consumidoras que estavam desligadas em decorrência do temporal do último final de semana. Os trabalhos continuam para buscar a normalização dos serviços para 12 mil imóveis que seguem desligados, dos quais 9 mil estão localizados na região.

Conforme a resolução dos casos vai sendo contabilizada e o acesso a locais antes intransitáveis vai sendo liberado, fica cada vez mais clara a dimensão dos estragos causados por esse evento climático, o mais grave já enfrentado no interior do estado: a conta de postes quebrados em todo o Paraná já passa das 1.600 estruturas.

Em Maringá, o número de unidades consumidoras sem energia reduziu para 3 mil. Outros municípios que ainda concentram um grande volume de serviços na região são Colorado, com 1,4 mil imóveis sem luz e Paranavaí (1,1 mil). Outros municípios com estragos severos na rede elétrica no noroeste têm entre 300 e 400 imóveis sem luz, como Ourizona, São Jorge do Ivaí, Itaguajé, Terra Rica, Santo Antônio do Caiuá, Paranacity, Amaporã e Tapira. As equipes seguem em campo.