Vereador de Itambé morre de acidente na rodovia PR-317 em Maringá

O acidente aconteceu no trevo de acesso ao distrito de Floriano, na noite desta sexta-feira, 28. Carlos Henrique Jorge Naufel, de 59 anos, o vereador Carlinhos de Itambé, conduzia um veículo GM Corsa Classic pela rodovia PR-317, sentido a Maringá.

Carlinhos estava levando uma mulher até o Hospital Metropolitano de Sarandi, para visitar o pai que está internado, quando perdeu a direção do veículo. O automóvel do vereador capotou por várias vezes parando na canaleta.

Carlinhos, mesmo usando cinto de segurança, sofreu lesões graves morrendo na hora. Já a passageira Cristiane Alves Pereira, de 47 anos, sofreu ferimentos moderados sendo socorrida pelas equipes do Siate e Samu.

Em outubro do ano passado, Itambé perdeu outro vereador em um acidente de moto na rodovia PR-546. Cirso Amâncio, 47 anos. A Câmara de Itambé publicou uma nota lamentando a morte do vereador Carlinhos.