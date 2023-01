Verri confirma que assumirá Itaipu

O deputado federal Enio Verri confirmou em rede social que aceitou convite do presidente Lula e vai renunciar ao mandato para o qual foi eleito no ano passado e assumir como diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional.

Escreveu ele: “Sinto-me honrado do presidente Lula escolher meu nome para assumir essa nova missão. Itaipu tem um papel importantíssimo no planejamento do governo brasileiro, que é promover e financiar ações que tragam avanços econômicos, tecnológicos e sociais para o Paraná e o Brasil. E, ainda, ser um vetor de modernização e democratização do setor energético.

Aceito esse desafio para contribuir com o projeto de Lula para Itaipu e para o país. Já tinha afirmado anteriormente, estou no PT há 40 anos e sempre defendi que os interesses coletivos se impõem ao individual. E, hoje, esse projeto coletivo é a reconstrução do Brasil. E Itaipu faz parte desse grande projeto”.

Como Ricardo Barros (PP) assumirá a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná depois de tomar posse como deputado federal, Maringá terá ao menos este ano somente dois deputados federais – metade do número eleito, ambos do PSD: Sargento Fahur e Luiz Nishimori. (inf Angelo Rigon)