Wemobi chega a Florianópolis, Maringá e Londrina

Conectando ainda mais as regiões Sul e Sudeste, a wemobi, plataforma de viagens de ônibus com experiência 100% digital, anuncia o lançamento de mais dois novos trechos: Curitiba-Florianópolis; e São Paulo-Maringá, passando por Londrina. As passagens possuem uma das faixas de preço mais acessíveis do mercado – a partir de R$ 29,90 – e já estão disponíveis para compra no site www.wemobi.me. As operações começam em 01 de junho. No mesmo dia, mais uma linha entrará em operação: São Paulo-Cabo Frio, passando por Niterói. O embarque e desembarque da linha Curitiba-Florianópolis será feito no Rodoferroviária Curitiba, com saídas diárias às 8h e 18h15, simultaneamente. Já no trecho São Paulo-Maringá, passando por Londrina, as saídas serão às 22h30 com retornos às 21h30, com embarque e desembarque nas rodoviárias, sendo em São Paulo no Terminal Rodoviário Barra Funda.

Os novos trajetos fazem parte da estratégia de expansão da empresa, que já atua em diversas cidades nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Desde o seu lançamento em julho do ano passado, mais de 150 mil viagens foram comercializadas pela wemobi. “Estamos prestes a completar um ano de operação e seguimos em ritmo de crescimento desde então. Em dezembro de 2020, chegamos pela primeira vez na região Sul com o trecho São Paulo-Curitiba e, após uma repercussão positiva dos clientes, resolvemos lançar os novos pontos. Em paralelo, também estamos expandindo em dois novos locais no Rio de Janeiro, além de complementar a frota com seis novos ônibus, totalizando 18 veículos“, explica Rodrigo Trevizan, diretor executivo da e-bus e Head da wemobi .

A wemobi vem ampliando cada vez mais as possibilidades de destinos aos clientes que precisam viajar neste momento. Em Curitiba, atende no Terminal Rodoviário de Curitiba e Aeroporto Afonso Pena; em São Paulo, nos Terminais Rodoviários Tietê e Barra Funda e no Shopping Tamboré; em Belo Horizonte, no Terminal Turístico JK; no Rio de Janeiro, atende em diferentes pontos da cidade, como a Barra da Tijuca, a Rodoviária Novo Rio, o posto GNV Glória e, em breve, também nos trechos de Niterói e Cabo Frio.

A startup tem conquistado os consumidores – principalmente os jovens – com sua proposta de passagens com preços mais acessíveis e seu conceito de fazer uso da tecnologia para transformar a experiência e o modo de viajar. Toda a jornada do cliente é realizada de forma online e integralmente digital, inclusive no momento de embarque, uma vez que ele é feito via sistema de reconhecimento facial ou QR Code.

Os passageiros poderão seguir tranquilos em suas viagens, pois todos os veículos da marca seguem rigorosos protocolos de sanitização após todos os trechos, utilizando produtos focados em eliminar bactérias e vírus, incluindo a vaporização interna para desinfecção de todas as superfícies do ambiente. Testes de qualidade são aferidos periodicamente para assegurar um ambiente mais esterilizado e seguro. Para ajudar na prevenção do coronavírus (Covid-19), está sendo disponibilizado álcool gel na entrada dos veículos e é feita a medição de temperatura dos clientes antes do embarque, além de ser obrigatório o uso de máscara de proteção durante toda a viagem.