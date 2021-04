Motociclista teve o pé amputado após acidente

Um jovem de 21 anos, teve o pé amputado após um grave acidente registrado no cruzamento das ruas Uirapuru com Bem-Te-Vi, no Jardim Olímpico em Maringá. Foi na noite deste sábado, 10. Segundo testemunhas, o condutor do carro avançou a preferencial da via e provocou a colisão.

Equipes de socorro do Siate, além da Unidade Avançada do Samu, estiveram no local. De acordo com o Tenente André Bueno, do 5º Grupamento de Bombeiros, a vítima teve o pé esquerdo amputado no momento da colisão com a Brasília. O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá.

O motorista envolvido no acidente, estaria embriagado e não possui a CNH, ele acabou fugindo local. De acordo com um parente do condutor, ele tem 39 anos.

Parentes da vítima estiveram no local, eles estavam bastante transtornados com o ocorrido. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência. (inf Maringá na Hora)