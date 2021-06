Galo é “preso” após cantar durante a madrugada em Ivaiporã

Um galo foi apreendido pela Polícia Militar após um vizinho denunciar que o animal perturbava seu sossego, na madrugada do último domingo (6), em Ivaiporã. Na denúncia, o vizinho afirmou que o dono do galo mantinha um galinheiro nos fundos de sua casa.

A PM foi acionada por volta das 2h40 da madrugada. O vizinho ainda afirmou que já havia conversado com o proprietário do animal, mas que nenhuma providência havia sido tomada.

Diante da representação criminal contra o responsável pelo galo, ele e seu dono foram levados à delegacia. Lá, o animal foi apreendido pela polícia. Foi lavrado um Termo Circunstanciado contra o dono do animal, e o galo foi recolhido pela secretaria de Meio Ambiente do município.