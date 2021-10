Política em Destaque

CICLOTURISMO

A Prefeitura de Maringá remarcou para o próximo dia 12, feriado, a primeira etapa do 1º Circuito Metropolitano de Cicloturismo. Não houve mudanças no regulamento ou percurso. A saída será no Shopping Paraná Moda Park, em Maringá. Serão duas opções de percurso. O primeiro, de 21 quilômetros até Água Boa. E o percurso total, passando por Paiçandu, Dr. Camargo, chegando em Ivatuba, com 52 quilômetros. A organização é da Secretaria de Assuntos Metropolitanos e Institucionais da Prefeitura de Maringá e Provopar, com participação da Amusep e prefeituras de Paiçandu, Dr. Camargo e Ivatuba e apoio da Secretaria de Esportes e Lazer e Diretoria de Turismo de Maringá, Paraná Esportes, Acim Esportes, Coordenação Regional da Casa Civil, Quarta Cia da Polícia Rodoviária Estadual, 3ª Cia Ambiental Força Verde. Os patrocinadores são Unicesumar, Galeria dos Esportes, Colégio Materdei, Sicredi, Paraná Moda Park, Sayfi, Suco Floraí e Nair Saúde.

PONTE

A execução de uma das obras mais impactantes para o Noroeste do Paraná avançou mais uma etapa na segunda-feira (04) e está mais próxima de sair do papel. Empresários da região entregaram para o governador Carlos Massa Ratinho Junior, durante reunião no Palácio Iguaçu, o projeto executivo da ponte que vai ligar Japurá a São Carlos do Ivaí, sobre o Rio Ivaí. A conclusão do estudo de engenharia e arquitetônico é o último passo antes da licitação. Orçada em R$ 73 milhões, a estrutura terá 180 metros de extensão, além de mais quatro quilômetros de nova pavimentação em ambos os lados, e já conta com a aprovação dos técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

WHATS, FACE E INSTA

Afinal, por que o Facebook, Whatsapp e Instagram ficaram fora do ar na segunda-feira passada (4)? Em busca de informações, conversei com especialistas no assunto. Por unanimidade descartam a possibilidade de ataques cibernéticos por hackers ou organizações criminosas. A tese mais aceita foram panes técnicas causadas por manutenções e atualizações de rotina. A companhia informou através de nota oficial, que a queda foi causada por instabilidade no backbone da empresa – uma espécie de central de acessos que rapidamente expandiu para o mundo inteiro. Vale ressaltar que no mesmo dia, as ações do Facebook perderam 6 bilhões de dólares em valor de mercado, calculado pela Nasdaq (Bolsa da Tecnologia Americana).

BILIONÁRIA

Já são 328 mulheres que atingiram a casa dos bilhões, mais do que a marca de 241 alcançada no ano passado. Vicky Sarfaty Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, e Luiza Helena Trajano já figuram entre os dez maiores bilionários do Brasil, algo que aconteça pela primeira vez.

FOME

A Casa do Porco, do chef Jefferson Rueda, foi eleita na terça-feira (5) o 17° melhor restaurante do mundo de acordo com a premiação do The World´s 50 Best o oscar da gastronomia. O proprietário da casa paulistana é, este ano, o único brasileiro entre o top 50. Em 2020, A Casa do Porco conquistou a 39ª posição global e foi o 4° melhor da América Latina segundo o 50 Best latino.

RECURSOS

Deputado Estadual Ademar Traiano esteve no Palácio Iguaçu, com governador Carlos Massa Ratinho Junior e o prefeito de Irati Jorge Derbli, para a assinatura de um convênio de mais de R$ 8 milhões de investimentos para fazer um projeto social. Esse projeto faz parte de um programa do governo do Estado em parceria com os municípios do Paraná. E Irati é um dos primeiros municípios a ser beneficiado pelo programa. É o projeto Cidade do Idoso. É uma grande infraestrutura que vai atender aos idosos de Irati e de algumas cidades da região. O programa visa garantir não apenas os cuidados de saúde, mas também atividades.

DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

O Prefeito de Maringá, Ulisses Maia, assinou na quarta (6) a carta de adesão ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Maringá (PDUI–RMM). O projeto representa os esforços do Governo do Estado e do Programa Paranacidade para adequação dos municípios à Política de Desenvolvimento Urbano do Estado e ao Estatuto da Metrópole (Lei Federal 13.089/2015, alterada pela Lei Federal 13.083/2018). “Por meio do PDUI, os municípios da Região Metropolitana de Maringá discutirão e poderão elaborar, de forma conjunta, projetos de mobilidade metropolitana, planejamento territorial e uso do solo, e meio ambiente e saneamento”, explica Ulisses Maia.

SORTE

O Paraná poderá voltar a ter sua própria loteria. É o que propõe o Governo do Estado com um projeto de lei (544/2021) enviado à Assembleia Legislativa do Paraná. A Loteria do Estado do Paraná (Lotepar) será uma autarquia pública com orçamento e autonomia próprios e vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA). A justificativa do texto enfatiza que os recursos levantados pela loteria pública financiarão atividades "socialmente relevantes relacionadas à promoção de direitos sociais". Especificamente, a arrecadação com a exploração do jogo auxiliará o Estado a custear serviços de segurança pública, habitações populares e ações e programas do Governo Estadual, especialmente quando voltados à promoção de

PRIMEIRO LUGAR

O prêmio World’s Best Vineyards 2021 elegeu pela terceira vez consecutiva a argentina Zuccardi Valle de Uco como a melhor vinícola do mundo, de uma lista com cinquenta estabelecimentos. O anúncio foi feito no dia 21 de setembro. O ranking foi elaborado por mais de 500 jurados (experts em vinho, sommeliers e jornalistas de turismo de diferentes nacionalidades), que levaram em consideração não somente a qualidade dos rótulos da vinícola, mas o conjunto da obra: os tours, a infraestrutura, a gastronomia, a degustação, o local, a vista – tudo o que contribui para a experiência do visitante.

SAÍDA

Quem estará de saída durante o mês de outubro é o atual Chefe de Gabinete da Prefeitura de Cascavel, o competente Thiago Stefanello. Segundo informações, Stefanello vai dar um tempo na política e da vida pública, migrando para trabalhar na rede privada.

LEI ORÇAMENTÁRIA

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB), recebeu simbolicamente do secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, e do secretário de Estado da Fazenda, Renê de Oliveira Garcia Júnior, a proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro de 2022. O texto prevê um aumento nas receitas de 9% em relação à LOA de 2021. Traiano explica a importância da Lei Orçamentária Anual para administração do Estado. “A peça orçamentária estabelece todo o regramento de gastos do Governo em relação ao ano que vem. Quais recursos serão destinados para qual secretaria. Nós temos duas estruturas que são educação e saúde que têm percentuais obrigatórios pela lei. Saúde 12% e educação 30%. Isso obrigatoriamente tem que ser gasto”. A previsão é de uma receita total de R$ 54,6 bilhões, impulsionada pelo aumento inflacionário.

SAIU

Bruno Dutra, grande liderança do norte pioneiro, deixou a secretaria de cultura do município de Andirá e agora está focado 100% na campanha para deputado federal do atual deputado estadual e presidente do PSDB Paulo Litro. Dutra já foi assessor do ex-deputado estadual Evandro Junior e possui um vasto conhecimento político.

ÚLTIMA

Na técnica e na raça, como um legítimo Samurai o Aruko venceu por 2 a 1 a equipe do Rolândia! Nove pontos em nove disputados. Parabéns!