Na noite desta quarta-feira, 1º, foi realizado na Praça dos Pioneiros o evento de abertura das luzes de Natal da nossa cidade “Brilha Sarandi: Espalhe Luz Nesse Natal”, onde aconteceu a apresentação dos Corais Projeto Florescer, Sicoob Metropolitano e a chegada do Papai e Mamãe Noel.

Para prestigiar o evento que contou com a presença do prefeito de Sarandi Walter Volpato, o Vice Prefeito Wlademir Garbuggio, secretários municipais, vereadores, imprensa local e a população de Sarandi.

Em seu discurso, Volpato comentou sobre o evento: “Este é um marco para nossa cidade, mesmo com todas as dificuldades que passamos nos últimos anos por conta da pandemia, podemos trazer este evento ao povo de Sarandi que tanto merece“.



Em seguida o vice prefeito elogiou a decoração natalina: “É lindo ver nossa cidade toda iluminada, a decoração que Sarandi merece, desejo a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo“. A Secretária de Desenvolvimento Econômico, Cinthya Gimenes, ressaltou: “Gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros e servidores que não mediram esforços para realizar este evento, muito obrigada.”

Lembrando que na Praça dos Pioneiros está com a decoração natalina composta com o Túnel de Luz com 30 metros de comprimento, Bola de Natal luminosa interativa, Pinheiro Natalino com aproximadamente 12 metros de altura, Caixa de Presente com Papai Noel com 4 metros de altura e muitos mais por toda acidade.