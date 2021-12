Política em Destaque

INFORMAÇÃO

O furto da fiação de cabos elétricos do Sistema de Iluminação de Natal em Maringá está causando grandes prejuízos. Por exemplo, só na Av.Pedro Taques, furtaram 300 metros de cabos, entre as praças da Igreja do Divino Espirito Santo e a Farroupilha. Os furtos, mesmo que de poucos metros de cabos, inviabilizam a iluminação natalina em grandes áreas da cidade. A contribuição dos meios de comunicação é necessária para estimular a população a denunciar, quando presenciar, as ações de furto. As denúncias de furtos podem ser realizadas pelo 153, Guarda Municipal e 190, Polícia Militar. As denúncias, quando realizada durante ou logo após os atos, possibilitam a ação das forças de segurança com a detenção dos responsáveis por estes crimes.

JUSTO

Representantes de setores produtivos de Maringá elegeram o empresário Dirley Ricci como Empresário do Ano em Maringá. Será a 22ª edição do prêmio. Ricci é administrador de empresas e em 1993 abriu a Ricci Locadora, com apenas 12 carros. Vinte anos depois, em 2013, a Ricci era a maior locadora do sul do país e uma das dez maiores do Brasil. A empresa tem uma trajetória de contínuo crescimento. Em 2016 concluiu a mais importante fusão até então, com a Locamérica, quando chegou à Bolsa de Valores. Em seguida, a nova companhia adquiriu a Unidas, tornando-se a segunda maior locadora de carros e a primeira em locação de frotas da América Latina, com frota de 180 mil veículos.

INTERNACIONAL

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB), recepcionou nesta semana uma comitiva de empresários vindos da Coreia do Sul. O grupo estava em Curitiba para fomentar parcerias no setor de produção de energias renováveis, com o apoio da Câmara de Comércio Indústria Brasil – Coreia. Uma das iniciativas apresentadas é um sistema que permite o uso de energia solar mesmo em períodos com baixa incidência de sol. O equipamento produzido com uma mistura de carbono com fibra de coco é totalmente sustentável e possui durabilidade prolongada. “O mundo é um só e se não fizermos nada agora, nossos netos e bisnetos terão problemas. O mundo está sofrendo com os efeitos do gás carbônico, por isso investir em energia renovável é uma obrigação”, explica Eon Kyu Shim, presidente de uma indústria sul – coreana.

VAI AUMENTAR

O COPOM (Comitê de Política Monetária do Banco Central) reunirá nesta semana para definir a nova taxa básica de juros (SELIC). O mercado acredita no aumento de 1.5%, passando de 7.75% para 9.25%. A medida deverá dificultar ainda mais o acesso ao crédito em geral, especialmente os financiamentos. A manobra é uma tentativa para controlar a disparada da inflação e conter os preços dos produtos e serviços.

ANTECIPOU

O governador Carlos Massa Ratinho Junior determinou a antecipação do pagamento do 13º salário dos servidores estaduais para o próximo dia 07 de dezembro. O valor será depositado integralmente na conta de cerca de 280 mil servidores ativos, pensionistas e aposentados. A folha adicional chega a R$ 1,781 bilhão, sendo R$ 949 milhões para ativos e R$ 832 milhões de inativos. Também será antecipado o pagamento dos salários de dezembro para o dia 22, antes do Natal, com injeção de mais R$ 1,784 bilhão. As duas folhas antes do fim do ano representam aporte de R$ 3,5 bilhões na economia.

DIÁLOGO

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, assinou o decreto municipal que cria o programa Justiça Restaurativa Laboral no âmbito do Município. Possíveis conflitos relacionados à esfera trabalhista na administração pública deverão passar pela central da justiça restaurativa da Prefeitura de Maringá, buscando o diálogo e a empatia para o entendimento da situação e resolução mais harmônica.



FICA NO MANDATO

A deputada federal paranaense do PSL escapou de ser cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) porque o suplente Coronel Figueiredo (PSL) perdeu os votos da eleição de 2018, por ter recebido recursos não declarados para a Justiça Eleitoral, no cálculo realizado pelos técnicos da corte, Aline Sleutjes manteve a cadeira por uma diferença de 900 votos de vantagem sobre o PSD, que emplacaria Stephanes Junior em definitivo em Brasília.



MDB NA DISPUTA

O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), informou por meio das redes sociais, que o partido lançará neste mês a pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MS) para a Presidência da República nas eleições de 2022.“Desde março, tive conversas com dirigentes nacionais e regionais do MDB. A conclusão geral é que precisamos de um nome do partido para 2022. Por isso iremos homologar Simone Tebet como pré-candidata ao Planalto”, escreveu Baleia Rossi no Twitter.

APUCARANA

O comércio de Apucarana atenderá em horário especial no mês de dezembro. A partir do dia 9, as lojas devem ficar abertas até às 22 horas. A definição aconteceu após convenção coletiva entre o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Apucarana (Siecap). Neste ano, as lojas passam a atender em horário especial, das 9h às 22 horas, a partir do dia 9 de dezembro, uma quinta-feira, até o dia 23 de dezembro.

CANIL

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia o Núcleo de Operações com Cães de Maringá, construído por meio de parceria entre Prefeitura e o Governo do Paraná. O espaço com1 mil m², no Parque das Grevíleas, conta com sede administrativa, seis baias para cães, espaço de soltura com grama, espaço para banho, alojamento, entre outros. “Estamos somando esforços pela segurança de Maringá”, anunciou Ulisses Maia. “A integração e sinergia das forças de segurança traz resultados positivos para a comunidade”.

IPVA

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Fazenda e da Receita Estadual, vai manter o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em até cinco parcelas mensais. O calendário do IPVA 2022 já foi publicado no Diário Oficial. Para veículos adquiridos em anos anteriores a cobrança do imposto se inicia em janeiro, dia 17 de 2022 e a alíquota é de 3,5% ou 1% do valor do veículo, podendo ser quitado à vista, com desconto de 3%, ou em até cinco parcelas com vencimentos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio conforme o numero final de sua placa.



ORÇAMENTO PARANÁ

O orçamento de 2022, aprovado pela Comissão de Orçamento, prevê R$ 300 milhões para efetuar contratações de novos servidores, onde destacam-se os concursos de soldado da Polícia Militar, delegados e investigadores da Polícia Civil, Polícia Penal, do instituto de Água e Terra – IAT, da Adapar e de Professores da Educação Básica, além do pagamento das promoções e progressões de todas as carreiras do Estado no montante de R$ 573 milhões. A previsão de despesas de pessoal sofreu um acréscimo de 10,4% em relação ao atual exercício.

DEFINIDOS

Wellington Emanuel Coimbra de Moura e Fernando Wolf Bodziak serão os desembargadores responsáveis para comandarem o processo eleitoral de 2022 no Paraná, ele tomam posse no dia 1º de fevereiro de 2022 para um mandato de dois anos no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Moura foi escolhido para presidir a nova cúpula da Justiça Eleitoral e Bodziak vai ocupar a vice-presidência e a corregedoria.

VALE DO IVAI

Uma mulher, de 46 anos, foi presa pela Polícia Civil (PC) de Faxinal na quarta-feira (1º) pelo crime de maus-tratos. Segundo informações, na casa dela foram encontrados 80 animais, entre gatos e cachorros, em situação precária. De acordo com o delegado Ricardo Mendes, chefe da 53ª Delegacia Regional de Polícia, vizinhos da mulher, incomodados com a situação, denunciaram para a polícia informando que os animais não paravam de latir por não receberem água e alimentos no dia a dia. “Os integrantes da ONG Animalar foram com a nossa equipe para dar apoio. Eles deram oito pacotes de ração de 25 kg cada e os animais acabaram com tudo em menos de três minutos. Na mesma hora eles pararam de fazer barulho. Para se ter uma ideia, eles estavam se alimentando das próprias fezes e comendo pedaços de pano. Era o que tinha para comer. Uma vizinha ainda disse que a mulher batia nos animais para conseguir controlá-los”, contou o delegado.

BRONZE NA COLOMBIA

Maringá é destaque no esporte internacional. O ciclista Pedro Guilherme Volpato Rossi, 21 anos, conquistou a medalha de bronze, na categoria Madison, nos Jogos Pan-Americanos Juniores 2021, que são disputados em Cali, na Colômbia, essa semana. “Estava com boa expectativa devido o treinamento que fizemos no Rio de Janeiro no mês passado. Também estava bem confiante nos treinos em Maringá”, comentou Pedro Volpato, que participou do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista na semana passada em Maringá.

CAMINHOS DO PEABIRU

O Paraná vai resgatar a trilha histórica do Caminho do Peabiru, um trecho de 1.550 quilômetros de extensão que percorre 86 municípios e 29 distritos administrativos. O projeto foi apresentado pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva, e pela superintendente-geral da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, a prefeitos, deputados e parceiros da iniciativa privada na quarta-feira (1º), no auditório do Museu Oscar Niemeyer (MON). O Caminho do Peabiru visa resgatar, proteger e fomentar o turismo e a cultura das cidades que circundam a trilha histórica. Os caminhos são ramificados e vão de Paranaguá a Peabiru (800 km passando por 30 municípios), de Peabiru a Foz do Iguaçu (450 km e 36 municípios) e de Peabiru a Guaíra com (300 km e 18 cidades).

ÚLTIMA

Faltam noventa minutos! Esse é o pensamento do Aruko para a definição do título do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão. No sábado, dia 4, o Samurai recebeu o Foz do Iguaçu, no estádio Willie Davids, pela primeira partida da decisão da disputa e fez 3 a 0, com dois gols de Lucas Lourenço e um de André Carlos. A boa vantagem faz com que o clube possa até perder por dois gols na próxima partida, fora de casa, que garante a taça da edição 2021.