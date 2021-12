Túnel do Tempo

Na seção Túnel do Tempo de hoje o destaque é da extinta banda Metrópole, do empresário Sergio Poppi.

Há 30 anos era essa a formação da banda musical que alegrava os bailes pelo Brasil, com Marcos Rafael Zengo, Reinaldo Papinha Nespoli, Bell França, Solange Mattos, Carlinhos e Ademilson .