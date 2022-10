3º Encontro Regional de Carros Antigos

Acontece a partir das 9h deste domingo, 9, mais um encontro de carros antigos em Mandaguaçu.

O evento reunirá na Praça Dr Ribas além de veículos antigos, bicicletas raras, com a presença de expositores de peças e souvenirs .

No local ainda terá uma praça de alimentação e playground, e os aficionados por raridades automotivas poderão contemplar apresentações de bandas musicais, com muita música da época.

A entrada é de R$ 10,00 ou 2 kg de alimentos.