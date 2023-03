Acidente entre ônibus escolar e trem deixa duas crianças mortas e vários feridos

Um grave acidente envolvendo um trem e um ônibus escolar da Apae deixou dois mortos e

27 feridos, sendo seis com ferimentos graves.

O acidente aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira (9), na Rua Presidente Kennedy, em uma localidade conhecida como Vila Rica, em Jandaia do Sul, região norte do estado. Ao todo, 29 pessoas estavam no ônibus sendo duas monitoras, o motorista e 26 crianças. As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas pelas autoridades.



Após a ocorrência um grande aparato de socorro foi encaminhado ao local. Segundo informações

de testemunhas, o coletivo foi atingido por um trem de carga ao passar sobre os trilhos. Os

feridos receberam os primeiros socorros no local e, na sequência, foram encaminhados a

hospitais de Maringá, Apucarana e Londrina.

Em nota, a empresa Rumo lamentou a tragédia e informou que está colaborando com as autoridades.

“A concessionária lamenta profundamente o acidente envolvendo um trem e um veículo

escolar por volta das 11h45, em Jandaia do Sul (PR). A empresa acionou imediatamente

suas equipes de atendimento de emergência e também o Corpo de Bombeiros para atender

a ocorrência. A concessionária vai colaborar com as autoridades policiais para apurar as

causas do acidente”, destaca.

O motorista do coletivo disse em depoimento a polícia que teria prestado socorro e depois deixou o local com medo da reação dos pais das crianças.

Luto oficial

O Governo do Estado decretou três dias de luto oficial em função das vítimas do grave

acidente envolvendo um ônibus com crianças da APAE em Jandaia do Sul, no Vale do

Ivaí. “A comunidade escolar paranaense está em luto com esse grave acidente em Jandaia

do Sul. Que Deus conforte as famílias das meninas e que os demais logo se recuperem

desse acidente. O Governo do Paraná vai fazer o que estiver ao seu alcance para ajudar

essas pessoas”, disse o governador em exercício, Darci Piana. (inf Leonardo Filho)