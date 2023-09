Advogada brasileira conquista o troféu Guia Londres Awards

Desde 2006, o Prêmio Guia Londres Awards destaca anualmente especialistas em suas áreas de atuação na Inglaterra, sendo um selo importante de reconhecimento internacional, além promover um intercâmbio cultural e de valorização sobre empreendedorismo e networking.

Meses antes desse grande evento social, que contou com a presença de celebridades, renomados empresários e imprensa britânica, aconteceu um voto popular aberto (via online) com distintas categorias, entre elas a do direito, no qual a goianiense Dra. Lívia Suassuna, expert na área de migratório no Reino Unido, conquistou o troféu de melhor advogada em Londres.

“Estou muito honrada em receber essa importante premiação, pois entre meus objetivos tenho como missão diária auxiliar os imigrantes brasileiros a realizarem seus sonhos de vir para o Reino Unido. Quero aproveitar a ocasião para dedicar esse prêmio para minha família, pelo grande apoio, além de todos que votaram e confiaram em meu trabalho. Um agradecimento especial também para a produção do Guia Londres Awards pela homenagem”, ressalta a especialista.

A Dra. Lívia residente e atua com direito imigratório há 15 anos e neste período também trabalhou em distintos processos como de tráfico de mulheres, pessoas detidas no centro de detenção no Reino Unido e ainda pedidos de visto feitos através de violência doméstica.

Sempre antenada, dinâmica e preocupada em ajudar as pessoas do mundo todo, a advogada em direito migratório tem grande visibilidade nas redes sociais e utiliza a internet para dar dicas, alertas e falar sobre assuntos legais como vistos, sistema público de saúde, Brexit, eleições, conquistando seguidores de vários países @ liviasuassuna.