Brasileira desaparecida em Israel é encontrada morta

Karla Stelzer Mendes, 42, que estava desaparecida desde o início do ataque terrorista do Hamas a Israel, no dia 7, foi encontrada morta, confirmou hoje a embaixada brasileira naquele país e o Ministério das Relações Exteriores emitiu nota de pesar.

Terceira vítima fatal brasileira do ataque, a carioca Karla estava na rave que foi alvo do grupo extremista. Era a única brasileira que estava desaparecida; seu corpo será sepultado hoje. Bruna Valeanu e Ranani Glazer, ambos com 24 anos, tiveram suas mortes confirmados na terça-feira, 10.

Na nota de pesar, o MRE frisou: “Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Karla, o Governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil”. (inf Angelo Rigon)