Aeroporto de Maringá terá 3 Fingers de embarque, 4 elevadores e 4 escadas rolantes

O Aeroporto Regional de Maringá está passando por um processo de modernização visando a segurança operacional e qualidade no atendimento e conforto aos usuários e atendimento às necessidades da economia regional. Todos os projetos de modernização, incluindo ampliação da pista, do terminal de passageiros e torre de controle, está na ordem de R$150 milhões de investimentos.

Esta semana, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) apresentou os anteprojetos da ampliação do terminal de passageiros, que terá 8 mil metros quadrados, o dobro do tamanho atual. Serão 3 Fingers de embarque, 4 elevadores, 4 escadas rolantes e 2 esteiras para malas.

A modernização do aeroporto faz parte do Planejamento Estratégico da gestão municipal. A Prefeitura desenvolveu o Plano de Aceleração Econômica do município. Entre as metas estão a internacionalização de empresas e produtos locais e a transformação de Maringá em Cidade Classe Mundial.

O aeroporto possui sítio aeroportuário e entorno preservados, o que permitirá a criação do chamado aeroporto-indústria que consolidará Maringá como Hub Logístico. O objetivo é gerar mais negócios, atrair empresas, empregos e renda. “Estamos trabalhando para temos o aeroporto mais moderno do interior do Brasil”, comenta o prefeito Ulisses Maia.