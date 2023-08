Na seção de hoje o destaque do então jovem repórter Eduardo Santos do programa Maringá Urgente, ainda na RTV Canal 10, iniciando na profissão acompanhado do cinegrafista Fábio Matias. No registro podemos identificar ao fundo a esquerda, o saudoso e lendário repórter Jaime Drege (falecido em 9 de dezembro de 2005).