Câmara homenageia jornalista Joel Cardoso pelos 50 anos de carreira

O jornalista Joel Cardoso irá receber o título de Mérito Comunitário e a outorga do Brasão do Município em alusão aos 50 anos de carreira na Comunicação, data que será celebrada em outubro. A homenagem foi proposta pelo presidente da Câmara, Mário Hossokawa, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade maringaense.

Joel Cardoso é jornalista, editor da Revista Conexão Paraná (23 anos de fundação). Participou do curso de pós-graduação em Marketing pelo Cesumar, sócio fundador da Academia de Letras de Maringá – titular da cadeira 25, Sócio fundador da União dos Jornalistas e Escritores (Unijore) e autor de 5 livros, entre eles “Crônicas e Pensamentos”, “Lead” e “Epítome”, “Literatura Brasileira”. Está em fase final de seu sexto livro: “Eu Jornalista, 50 anos de história”

Foi repórter e colunista da Folha do Norte do Paraná e colunista do jornal O Diário do Norte do Paraná, além de ter passado por outros grandes veículos de comunicação. Nos 50 anos de carreira, Joel Cardoso teve a oportunidade de entrevistar personalidades como o então príncipe do Japão Akihito e a princesa Michiko, Elis Regina, Jô Soares e atriz Bruna Lombardi entre outros.

Foi integrante do Intercâmbio de Grupo de Estudos de Rotary Internacional como bolsista em jornalismo selecionado pelo Rotary Clube de Maringá -Leste visitando diversas redações de empresas jornalísticas do estado de Nova York, como New York Time, Daily News, Time e os estúdios da TV a Cabo “Number One”.