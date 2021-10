Apesar de quase 9% de reajuste, Sinttromar fala em greve

Repasse foi autorizado pelo município e paralisação voltaria a prejudicar o usuário

A concessionária do transporte coletivo de Maringá foi autorizada pela prefeitura municipal, no episódio do reajuste da tarifa, concedida depois de ação judicial, foi autorizada pela prefeitura municipal a repassar 8,89% de reajuste nos salários dos motoristas.

Como se trata de decisão baseada em sentença judicial, reforce-se, não há justificativa para uma eventual greve. É que circula agora que diretores do Sinttromar estariam mobilizando para uma nova greve, apesar do significativo reajuste de 8,89%. Raras são as categorias profissionais que conseguem um índice como este. No Brasil, as negociações salarial ficaram abaixo da inflação em mais de 40% das negociações, tendo como base o INPC O Sinttromar precisa de noção, bom senso e principalmente pensar no usuário do transporte coletivo – no final das contas o mais é penalizado. (inf Angelo Rigon)