Professores aprovam greve na UEM

Em assembleia realizada pela Sesduem na manhã de hoje, ficou aprovada a greve de professores da Universidade Estadual de Maringá a partir de segunda-feira, 15.

Naquele dia, às 10h no auditorio da Aduem, será realizada reunião para formação dos comitês de organização da greve, que deverão decidir sobre o funcionamento de atividades essenciais e organizar outras ações durante o período de greve.

A expectativa das direções é que a greve possa pressionar o governo para abrir uma mesa de negociação pela reposição salarial, e também para apresentar prazos concretos em relação à proposta de carreira docente.

Além disso, o movimento de greve terá a tarefa de ampliar a discussão com a comunidade e com toda a sociedade sobre a precariedade que os governos têm imposto às universidade públicas e construir uma luta com toda a população pelo direito de termos um ensino público, gratuito e de qualidade.