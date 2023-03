Agência do Trabalhador de Maringá inicia semana com 464 vagas de emprego; única empresa oferta 62 oportunidades

A Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar (Setrab) informa que, destas, 43 são para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Do total de vagas disponíveis nesta segunda-feira, 27, na Agência do Trabalhador, 62 oportunidades são para apenas uma empresa. O empreendimento, uma cadeia de restaurantes norte-americana que expande as atividades para a cidade, está com vagas abertas nos cargos de servente de limpeza, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de cozinha, atendente de mesa, atendente de bar e recepcionista em geral.

Nesta semana, foram feitos 624 encaminhamentos de trabalhadores para entrevistas nas empresas locais.

Confira as profissões com mais vagas disponíveis nesta segunda-feira, 27:

Auxiliar de linha de produção (aprendiz) – 40

Operador de telemarketing – 20

Atendente de mesa – 19

Auxiliar de cozinha -17

Auxiliar de limpeza – 17

Operador de caixa – 16

Costureira em geral – 15

Vendedor interno – 13

Ajudante de cozinha – 10

Serviço:

Agência do Trabalhador

Endereço: Avenida João Paulino Vieira Filho, 917

Telefone: (44) 3309-5008 ou (44) 3309-5009

Inf. foto:Murillo Saldanha / PMM