Após colecionar reclamações, O Solucionador é multado pelo Procon de Maringá

O Procon de Maringá multou na manhã de hoje uma empresa que presta serviços de intermediação e renegociação de contratos. A empresa promete solucionar os problemas de seus clientes, mas coleciona reclamações e denúncias de consumidores no Procon maringaense.

A empresa O Solucionador foi multada em R$ 121 mil e agora tem prazo de 30 dias para resolver todos os processos que possuem reclamação registrada no órgão de defesa do consumidor.

As reclamações contra a empresa não são novas, visto que em 2022 a Justiça Federal chegou a determinar o fechamento de alguns de seus escritórios após denúncias protocoladas pela OAB de Cascavel. A empresa recorre da decisão.

A empresa O Solucionador foi procurada pela nossa reportagem, mas até o fechamento desta reportagem não havia respondido nosso contato.

SERVIÇO – A Coordenação do Procon orienta aos consumidores que tiverem alguma reclamação da referida empresa que busque atendimento via telefone 151 ou diretamente na sede do órgão, na Av. Advogado Horácio Racanello Filho 5645, esquina com a av. Herval. (inf Equipe Pinga Fogo)