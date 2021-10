Associação de músicos será lançada quinta-feira

A Associação dos Músicos de Maringá (Musingá) será lançada oficialmente na quinta-feira, às 19h, no plenário da Câmara Municipal. A entidade nasceu de um grupo de reconhecidos músicos maringaenses que sentiam a ausência de uma entidade que representasse e defendesse os músicos da cidade. Antes mesmo da pandemia esse um pequeno grupo já se reunia e conversava sobre a necessidade da associação.

Com surgimento da pandemia a criação da associação tornou-se mais do que necessária, mas também urgente, explica Paulo Vidigal, um dos fundadores. A pandemia fez com que muitos músicos não pudessem trabalhar. Naquele momento, mesmo antes de estar legalmente registrada, a Musingá conseguiu junto a Prefeitura de Maringá cerca de 200 cestas básicas e arrecadou com colaboradores 1.300 cestas. A associação distribuiu cerca de 1.500 cestas à músicos que delas precisavam. Além disso, não existia uma entidade que representasse legalmente os músicos nas decisões políticas que regulavam a atividade.

Trata-se de uma associação sem fins lucrativos, legalmente registrada e já é reconhecida como uma entidade representativa dos músicos de Maringá. A associação tem competências e natureza diferentes de um sindicato de músicos ou órgão governamental de classe, mas seus objetivos não se resumem em defender interesses e direitos dos músicos associados ou representá-los junto a órgãos públicos.

Promover a união e o fortalecimento dos músicos de Maringá, sua formação, capacitação, ampliação e desenvolvimento do conhecimento também estão entre objetivos da associação. “Mas talvez o sonho maior da Musingá seja o de promover a dignidade e valorização do músico, esse profissional tão importante para difusão e democratização da cultura e para o entretenimento”, diz Vidigal, que cita “Prelúdio”, de Raul Seixas: “Um sonho que se sonha só é só um sonho. Mas um sonho que se sonha junto é realidade”. (inf Angelo Rigon)