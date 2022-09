Ator José Dumont é preso por armazenar pornografia infantil

O ator José Dumont, de 72 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira, 15, por armazenamento de pornografia infantil. Ele estava escalado para a novela “Todas as Flores”, no Globoplay, mas foi retirado do projeto da plataforma de streaming da TV Globo em virtude do crime.

A informação foi confirmada a Splash pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). A prisão foi motivada por uma investigação para apurar o suposto estupro de um adolescente de 12 anos que teria sido cometido pelo ator.

A denúncia partiu de vizinhos. Segundo a investigação, câmeras de segurança do condomínio onde ele mora flagraram o ator cometendo abusos contra um adolescente de 12 anos, como beijos e carícias.

A polícia informou que ele se aproximou do menino há um ano, ao oferecer ajuda financeira e presentes.