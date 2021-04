Atriz pornô Emanuelly Raquel revela como ficou milionária produzindo material erótico na web

Uma boneca de luxo e humildade. Uma profissional de sucesso e de muito pé no chão. No auge dos seus 31 anos, Emanuelly Raquel tem hoje o que muitos se empenham à vida para ter: milhões na conta bancária. O plano era se tornar veterinária, mas essa ideia ficou para trás quando os primeiros milhares de reais chegaram e o sonho de ajudar a família falou mais alto. Hoje, dona de uma fortuna milionária, a atriz, videomaker e youtuber de conteúdo adulto investe o que ganha em imóveis, dá uma vida a familiares, sustenta algumas manias e planeja, no futuro, viajar o mundo com o que “sobrar”.

“Tenho cinco imóveis atualmente, mas este ano pretendo adquirir mais um. O primeiro (imóvel) que investi foi o que moro, em Balneário do Camboriú (SC). Comprei logo que comecei a ganhar dinheiro de verdade. Outros dois são para minha família morar”, conta. A atriz também é dona de um galpão industrial na cidade catarinense que lhe rende um dinheiro a mais todo mês com aluguel. “Quero comprar mais galpões assim. São um bom investimento financeiro”, revela.

Só de material erótico produzido pela jovem rende, em média, R$ 90 mil mensais. “Não é um valor exato, podemos dizer que gira de R$50 a R$ 90 mil”, pontua. Apenas no Only Fans – plataforma que atua com acesso exclusivo a maiores de 18 anos – a atriz ganha U$ 15,99 por cada assinatura mensal. “Tenho mais de mil assinantes”, conta.

Uma peculiaridade de Emanuelly Raquel é que o contato com outro ser humano, da maneira que se habitua no ramo dela, nunca aconteceu. O fruto do trabalho vem apenas pelas redes. Das telas do celular ou computador, os milhões de fãs idólatras de suas mais variadas performances pagam o preço que ela estipular. “Sou influenciadora sexual digital”, brinca. “Minha profissão é atriz e videomaker, também produzo conteúdo para Pornhub, Xvideos, Manyvids, além de vídeos para um canal de Asmr no YouTube e TikTok”, detalha. “Recebo muitas propostas para encontros pessoais e programas, mas não tenho interesse, gosto de me relacionar apenas virtualmente”, esclarece.

“Pode parecer meio bobo da minha parte, mas como influenciadora quero acrescentar coisas boas para as pessoas. Tenho alguns lemas, como humildade, gratidão e quero mostrar para elas que se eu consigo realizar meus sonhos, elas também conseguem”, comenta. “Talvez meu diferencial é que faço questão de tratar todas as pessoas com o máximo de carinho e respeito, eu sou verdadeiramente muito grata a cada um que me segue”, completa.

Além de investir em materiais do trabalho, como equipamentos de filmagem, acessórios eróticos, lingerie e fantasias de personagens de animes (sua especialidade é fazer cosplays sensuais), o salário da atriz também é destinado ao que ela mais gosta. Um hobby peculiar, sofisticado e, um tanto quanto caro.

“Gosto de colecionar guitarras e amplificadores vintages”, revela. “Não tem nada a ver com ostentação ou ser materialista, até porque, para mim, riquezas de verdades são as que a gente tem no coração.

A jovem sabe que o mercado erótico ainda é rodeado de tabus, preconceitos e machismo, mas, apesar disso, afirma não se incomodar com opinião alheia. “Não consigo pensar em nada que minha profissão me impeça de fazer. Talvez tocar minhas guitarras, porque se eu deixar as unhas curtas muitos dos meus seguidores vão ficar bravos (risos) e se as deixo longa, posso estragar as escalas das guitarras, e algumas são meio caras”, brinca.

Sobre a atriz

Pioneira no Brasil no ramo do entretenimento adulto virtual, Emanuelly Raquel, de 31 anos, é uma das principais atrizes, videomakers e youtubers do mundo. Seus vídeos, divulgados nas principais plataformas do segmento, já atingiram milhões de visualizações com usuários de diferentes países.