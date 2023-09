Na seção Túnel do Tempo de hoje destacamos as belas candidatas ao titulo de Garota do Hawaii, tradicional evento da sociedade maringaense realizado nos anos 80 e 90 no Maringá Clube, na Zona 2, que contava com o baile a beira da piscina e o famoso concurso.

Lá estavam as irmãs Ligia, com 15 anos, Alessandra, 14 e Luciane Poliseli com 17, em novembro de 1989. As meninas da família Poliseli sempre foram “o’concours” quando os quesitos eram beleza e simpatia